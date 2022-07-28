Пройдет экзамен по приему в военные лицеи Минобороны

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 31 июля проведет экзамен по приему в военные лицеи Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 31 июля проведет экзамен по приему в военные лицеи Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен пройдет в 7 зданиях в Баку и Нахчыване.

В экзамене ожидается участие 1735 абитуриентов (в Баку 1345 человек, в Нахчыване 390 человек).

Для наблюдения за экзаменами привлечены 7 общих руководителей экзаменами, 19 экзаменационных руководителей, 157 учителей-контролеров и 14 сотрудников пропускного режима.

Экзамен начнется в 10:00 во всех зданиях и продлится 2 часа.

Пропускной режим завершится за 15 минут до начала экзамена. Пришедшие после 9:45 не будут допущены на экзамен.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.