Произведено временное назначение на должность руководителя Аппарата министерства образования Азербайджана

© Report

Баку. 9 января.REPORT.AZ/ Заведующий отделом Международного сотрудничества министерства образования Азербайджана Мухтар Мамедов временно назначен руководителем Аппарата министерства.

Как сообщает Report, М.Мамедов будет исполнять обязанности до назначения нового главы Аппарата.

Отметим, что должность руководителя Аппарата долгое время вакантна. Эту должность было поручено временно исполнять начальнику отдела информации министерства Эльнуру Алиеву. Э.Алиев в декабре минувшего года был назначен советником министра налогов.