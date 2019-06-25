Проходит церемония прощания с Ширмамедом Гусейновым

© Report https://report.az/storage/news/803cec3530d7a7fc77b2d8f469422c54/cfd0d9cd-5d79-40e7-82e2-6317164ea7d1_292.jpg

В Бакинском государственном университете проходит (БГУ) церемония прощания со скончавшимся минувшим днем в возрасте 95 лет видным азербайджанским ученым, вписавшим свое имя в историю азербайджанской печати, лауреатом высшей медийной премии, президентским стипендиатом, профессором кафедры истории прессы и методов идеологической работы БГУ Ширмамедом Гусейновым.

Как сообщает Report, в актовом зале, где проходит церемония прощания, установлены венки от Министерства образования Азербайджана, Университета культуры и искусства и коллектива БГУ.

В церемонии принимаю участие руководство БГУ, председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов, зампредседателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, представители общественностям, члены семьи покойного.

Отметим, что церемония прощания продлится до 13:00. После церемонии тело покойного будет предано земле на Второй алее почетного захоронения.

Напомним, что Ш.Гусейнов скончался 24 июня в возрасте 95 лет.