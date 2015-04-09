​Профессор Карловского университета прочитает лекции в БСУ по чешскому языку

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Согласно контракту, заключенному между Бакинским славянским университетом и одним из ведущих чешских вузов - Карловским университетом, командированная в БСУ профессор данного университета Ивана Боздехова в течение двух недель прочитает на переводческом факультете, факультетах международных отношений и регионоведения лекции по практическому чешскому языку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе БСУ.

На встрече с И.Боздеховой ректор БСУ, профессор Асиф Гаджиев рассказал гостье об истории возглавляемого им вуза, учебном процессе, связях БСУ с зарубежными университетами. А.Гаджиев добавил, что с 2010 года здесь действует Центр чешского языка и культуры, подготавливаются профессиональные кадры.

В рамках встречи обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества. Гостья ознакомилась с Бакинским славянским университетом.