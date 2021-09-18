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Продлены сроки регистрации в вузы Азербайджана

Продлены сроки регистрации в вузы Азербайджана Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана продлил до 12:00 23 сентября процесс регистрации в высшие учебные заведения
Наука и образование
18 сентября 2021 г. 21:13
Продлены сроки регистрации в вузы Азербайджана

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана продлил до 12:00 23 сентября процесс регистрации в высшие учебные заведения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

Абитуриенты, поступившие в один из вузов страны, должны до указанной даты пройти регистрацию на портале portal.edu.az и в личном кабинете выбрать услугу "Регистрация учащегося в высшие и средние специализированные учебные заведения".

Оформление абитуриентов в средние специализированные учебные заведения на базе общего (9 классов) среднего образования продлится до 23 сентября, на базе полного (11 классов) среднего образования - до 24 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərə qəbul olunan abituriyentlərin qeydiyyat müddəti uzadılıb

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