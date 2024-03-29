Процесс перевода учащихся подготовительных групп, IV и VI классов будет приостановлен

Процесс перевода учащихся подготовительных групп, IV и VI классов будет временно приостановлен.

Процесс перевода учащихся подготовительных групп, IV и VI классов будет временно приостановлен.

Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство дошкольного и общего образования.

С 17:00 3 апреля приостанавливается процесс перевода детей, обучающихся в подготовительных группах общеобразовательных учреждений.

18 и 19 мая в стране будет организован мониторинг с целью оценки достижений учащихся IV и VI классов. На время подготовки к мониторингу с 17:00 15 апреля перевод учащихся этих классов также будет приостановлен.