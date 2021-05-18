При строительстве дороги Победы обнаружено более 40 археологических памятников

Чтобы не повредить памятники, строительные работы были приостановлены

Дорога Победы (дорога Зафар - Zəfər yolu) из Физули в Шушу пролегает через бассейны рек Конделенчай и Гуручай. Территорию между двумя этими реками можно назвать "Малой Месопотамией", поскольку эти места богаты историко-архитектурными памятниками, относящимися к периоду от древнего каменного века до средневековья (пещеры Азых, Таглар).

Об этом Report сообщили в Институте археологии и этнографии НАН Азербайджана.

"Согласно информации, поступившей из Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, на маршруте строящейся дороги Победы на территории Физулинского района обнаружены курганы. Для проверки достоверности информации сотрудники Института совершили поездку в Физулинский район. Был проведен осмотр территории. Чтобы не повредить памятники, строительные работы были приостановлены. Два кургана высотой около 10 метров были обнаружены на 35,4 км дороги Победы близ села Шекерджик. По всей вероятности, эти насыпи являются надгробными памятниками курганного типа.

Берега Гуручая и Конделенчая, простирающиеся на территории Физулинского района, изобилуют поселениями и надгробиями, относящимися к эпохе бронзового века (III-II тысячелетиям до н. э.). Курганы представляют важную значимость с точки зрения изучения погребальных обычаев эпохи бронзового века, материальной культуры Карабаха и Азербайджана в целом. Таким образом, в течение одного дня на территории от долины реки Конделенчай до участка строительства дороги Победы было обнаружено более 40 археологических памятников. Учитывая это, представляется необходимым проведение археологических раскопок в зоне ведения строительных работ и в целом, на освобожденных от оккупации территориях", - отмечается в сообщении.