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    ​Президент SOCAR: В этом году весь комплекс Высшей Школы будет сдан в эксплуатацию

    РовнагАбдуллаев побывал в новом изысканном кампусе БВШН и ознакомился с идущими там ремонтными работами

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент SOCAR, депутат Ровнаг Абдуллаев побывал в новом изысканном кампусе Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) и ознакомился с идущими там ремонтными работами. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям БВШН, в ходе визита Ровнаг Абдуллаев был проинформирован о самом большом кампусе Кавказа, отведенном БВШН, который обладает безупречной инфраструктурой: обширными общежитием, учебными аудиториями, стадионом и другими помещениями. Он также был проинформирован о безвозмездном оборудовании аудиторий и лабораторных комнат кампуса со стороны ряда ведущих компаний мира.

    По словам президента SOCAR, в этом году весь комплекс Высшей Школы будет сдан в эксплуатацию.

    Ровнаг Абдуллаев также дал соответствующие поручения для сдачи комплекса в эксплуатацию в сентябре текущего года. 

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