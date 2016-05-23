​Президент SOCAR: В этом году весь комплекс Высшей Школы будет сдан в эксплуатацию

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент SOCAR, депутат Ровнаг Абдуллаев побывал в новом изысканном кампусе Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) и ознакомился с идущими там ремонтными работами. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям БВШН, в ходе визита Ровнаг Абдуллаев был проинформирован о самом большом кампусе Кавказа, отведенном БВШН, который обладает безупречной инфраструктурой: обширными общежитием, учебными аудиториями, стадионом и другими помещениями. Он также был проинформирован о безвозмездном оборудовании аудиторий и лабораторных комнат кампуса со стороны ряда ведущих компаний мира.

По словам президента SOCAR, в этом году весь комплекс Высшей Школы будет сдан в эксплуатацию.

Ровнаг Абдуллаев также дал соответствующие поручения для сдачи комплекса в эксплуатацию в сентябре текущего года.