​Президент НАНА: В некоторых случаях законы страны препятствуют развитию науки

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "В некоторых случаях законодательная база страны создает ненужные препятствия развитию науки".

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Ализаде, выступая на I Съезде ученых Азербайджана. Президент НАНА привел следующий пример: "Например, проведение каких-либо экспериментальных работ требует скорейшей закупки соответствующих приборов и оборудования. Государственная система купли-продажи и механизмы тендера иногда ставят нас в смешное положение. Думаю, что здесь необходимо выработать совершенно иные механизмы контроля. В противном случае об эффективной научной деятельности не может быть и речи".