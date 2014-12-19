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    ​Президент НАНА: В некоторых случаях законы страны препятствуют развитию науки

    Думаю, что здесь необходимо выработать совершенно иные механизмы контроля

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "В некоторых случаях законодательная база страны создает ненужные препятствия развитию науки".

    Как сообщает Report, об этом заявил Президент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Ализаде, выступая на I Съезде ученых Азербайджана. Президент НАНА привел следующий пример: "Например, проведение каких-либо экспериментальных работ требует скорейшей закупки соответствующих приборов и оборудования. Государственная система купли-продажи и механизмы тендера иногда ставят нас в смешное положение. Думаю, что здесь необходимо выработать совершенно иные механизмы контроля. В противном случае об эффективной научной деятельности не может быть и речи".

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