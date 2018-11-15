Президент НАНА: Постоянно растет забота государства о труде ученых

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане постоянно растет забота государства о труде ученых".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии по случаю 85-летия Института литературы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сказал президент НАНА, академик Акиф Ализаде.

Он отметил, что после обретения независимости Азербайджаном сфера науки в целом, а также научная литература продвинулись намного вперед: "Институт литературы внес большой вклад как в науку Азербайджана, так и в мировую науку".

А.Ализаде отметил, что институт, выполняющий функцию литературоведческого главного штаба в Азербайджане, сыграл значительную роль в создании научного потенциала в различных сферах литературы.