Президент Ильхам Алиев заложил фундамент здания школы в городе Кяльбаджар

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента школы на 960 ученических мест в городе Кяльбаджар.

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента школы на 960 ученических мест в городе Кяльбаджар.

Как передает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства о предстоящей работе.

Было отмечено, что в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий особое внимание уделяется созданию современной инфраструктуры образования. Школьное здание, фундамент которого закладывается в Кяльбаджаре, будет построено в соответствии с самыми современными стандартами.

Подчеркивается, что в здании школы, состоящей из 41 класса, планируется создать кабинеты физики, химии, биологии, информатики, восемь лабораторий различного назначения, актовый и спортивный залы, столовую и другие необходимые помещения.

Глава государства заложил фундамент здания школы на 960 ученических мест в городе Кяльбаджар.