Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в академии IT STEP Бакинского профессионального лицея номер 9

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ 14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в академии IT STEP, созданной на базе капитально отремонтированного Бакинского профессионального лицея номер 9.

Как сообщает Report, министр образования Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о том, что учебный корпус Бакинского профессионального лицея номер 9 был капитально отремонтирован в этом году. С нового учебного года в корпусе общей площадью более 2750 квадратных метров будет функционировать академия IT STEP.

Академия IT STEP создана в 1998 году и в настоящее время имеет 44 филиала в 17 странах мира. В академии подготавливаются кадры по 3 специальностям – компьютерная графика и дизайн, программное обеспечение, сетевая технология. Учебный процесс состоит из 1900 академических часов и длится два с половиной года. Специалистам, окончившим Академию IT STEP, наряду с дипломами, также выдаются сертификаты компаний Cisco Microsoft и Autodesk.

В начавшей действовать в Баку академии могут получать образование 2100 человек в возрасте от 8 до 55 лет. В настоящее время для обучения в Академии IT STEP документы подали 210 человек. Ожидается, что до конца года их число достигнет 500 человек. В академии будут функционировать 17 компьютерных классов, робототехника, художественная студия, 4 специализированные лаборатории графического дизайна и фотостудии.

Отметим, что развитие профессионального образования опеределено как приоритетное направление в новой системе образования. Это подтверждает и подписанный в апреле нынешнего года Президентом Ильхамом Алиевым Указ о создании Государственного агентства по профессиональному образованию при Министерстве образования. Предпринятые шаги по развитию профессионального образования позволят полностью выявить потенциал этой сферы в стране, так как развитие экономики республики, открытие новых рабочих мест постепенно повышают потребность в подготовке кадров в сфере профессионального образования. Хорошая организация процесса обучения в системе профессионального образования, усиление применения существующих механизмов взаимодействия между частным сектором и сферой образования в этом направлении сейчас являются одними из основных задач. Следует также отметить, что в настоящее время в Азербайджане имеется 115 государственных учреждений начального специального профессионального образования. Здесь обучаются примерно 24 тысяч учащихся, работают около 6 тысяч человек педагогического и вспомогательного состава.