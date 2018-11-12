Представители Туринского политехнического университета побывали в БВШН

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) состоялась встреча ректора Эльмара Гасымова с представителями Туринского политехнического университета (Италия) - проректором по международным связям проф. Франческой Верга, советником ректора по связям с Российской Федерацией проф. Стефано Ло Руссо и менеджером по проектам, финансируемым ЕС, Франческой Чикко.

Об этом сообщили Report в Высшей школе.

Во встрече, целью которой стало обсуждение подписанного ранее двустороннего соглашения о сотрудничестве и новых областях партнерства, приняли участие декан инженерного факультета БВШН Зафар Гурбанов и другие ответственные сотрудники вуза.

Ректор Эльмар Гасымов проинформировал гостей об организации учебного процесса, рассказал о выпускниках вуза, привел статистические данные, свидетельствующие об успехах Высшей школы. Он остановился на возможностях реализации, в рамках сотрудничества с Политехническим университетом в Турине, программ двойного диплома и обмена студентами по программе Erasmus+. Проректор по международным связям Политехнического университета в Турине Франческа Верга отметила, что рада быть гостем в Высшей школе, и рассказала о развитии университета за последнее время, международных программах бакалавриата и магистратуры и связях с высшими учебными заведениями в Европе и за ее пределами.

На встрече были обсуждены такие сферы сотрудничества, как чтение лекций в БВШН профессорами итальянского университета и участие студентов старших курсов университета в программах производственной практики для студентов Высшей школы. В заключение гости осмотрели кампус БВШН, в том числе учебные лаборатории кафедры нефтегазовой инженерии, аудитории, библиотеку и спортивный комплекс.