Известные представители азербайджанской общественности об истории буллинга школьницы - ВИДЕО

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В 2019 году в министерство образования Азербайджана поступило 154 обращения на горячую линию 146-2. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобразования, обращения из 5 городов, включая Баку и 31 района в основном были связаны с буллингом или конфликтами между учениками и учителями.

По поручению министерства, обращения были рассмотрены на местах с участием учащихся, их родителей и учителей. Случаи, в которых факты, изложенные в обращениях, нашли свое подтверждение были вынесены на обсуждение педсовета этих школ.

За недочеты, проявленные в служебной деятельности, 20 ответственным лицам были объявлены выговоры, 1 человек уволен и 4 материала были направлены в правоохранительные органы.

Напомним, что в прошлом году Министерство образования для поддержки школьников запустило службу горячей линии 146-2 и начало социальную кампанию «Поговори со мной». В ходе этой кампании известные люди рассказывают историю жестокого буллинга по отношению к школьнице.

Эмилия Аббасова