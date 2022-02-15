Представитель ЮНИСЕФ: Азербайджан достиг прогресса в области инклюзивного образования

Интервью Report с представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане Алексом Хайкенсом

Интервью Report с представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане Алексом Хайкенсом

-Как вы оцениваете достижения Целей развития тысячелетия Азербайджаном в области образования?

-В Азербайджане наблюдается значительный прогресс в достижении Целей развития тысячелетия ООН в области образования. Есть хорошие результаты, о которых можно сообщить, как например количество детей, посещающих дошкольное образование; наблюдается также развитие инклюзивного образования. Конечно, впереди еще много вызовов как новых, так и существующих. Необходимо расширить доступ к дошкольному образованию, особенно в регионах.

Кроме того, наблюдается прогресс в области инклюзивного образования, но число школ с инклюзивным образованием все еще невелико. В 2016 году четыре школы начали предлагать инклюзивное образование, а в прошлом году в этот список было добавлено восемь школ, что является большим прогрессом. Сейчас задача состоит в том, чтобы внедрить такое образование в школах по всей стране. Еще одна важная тема - качество и актуальность образования: как нам лучше связать образование с возможностью трудоустройства.

-Каков вклад ЮНИСЕФ в достижение этих целей?

-Это было хорошее сочетание технической помощи и внедрения пилотных проектов, разработки новых моделей, а также их испытания совместно с правительством. В 2017 году ЮНИСЕФ начал пилотное внедрение центров дошкольного обучения всего в 50 местах раннего обучения, и люди быстро поняли, насколько это полезно для детей. На протяжении многих лет правительство совместно с поддержкой Фонда Гейдара Алиева и дальнейшей поддержкой ЕС увеличило количество дошкольных центров образования, которые сейчас превышает 700.

-Образование девочек по-прежнему остается очень актуальной проблемой во всем мире. Как ЮНИСЕФ в Азербайджане способствует решению проблемы образования девочек?

- С одной стороны, приятно видеть, что почти каждый ребенок ходит в школу, но в подростковом возрасте некоторые бросают учебу, что, как я слышал, более характерно для девочек, чем для мальчиков. В средней школе девочки очень хорошо справляются с точными предметами и математикой. Я помню, когда я посетил Агджабеди, учителя мне сказали, что девочки даже лучше мальчиков справляются с этими предметами. Однако в университете девушки не продолжают учебу в этом направлении, а начинают изучать гуманитарные науки, обществознание и другие дисциплины. У девочек такой большой потенциал, но они уходят от того, в чем они так хороши. Вопрос в том, почему? Одной из причин могут быть ожидания в отношении девочек в обществе и семье, где им постоянно говорят заниматься образованием, здравоохранением, социальными науками и другими. Да, конечно, это тоже нужно, но также девочкам нужно заниматься и другими науками, что создало бы дополнительный потенциал для девочек, страны и даже экономики.

Другая проблема заключается в том, что многие девушки после окончания учебы не идут работать. Итак, вы много лет вкладывали усилия в обучение, вы очень умны, сообразительны, хорошо образованы, а потом ничего с этим не делаете. В больших городах отношение несколько иное, более открытое, чем в сельской местности. Руководящая роль женщин, а также признательность за это очень важны. Также следует провести работу с частным сектором для привлечения большего числа женщин к работе в них. Конечно, женщины играют очень важную роль в своих семьях, и в то же время они могут предложить гораздо больше, чем только это.

Как ЮНИСЕФ, мы поддерживаем весь этот пусть, насколько можем. Сейчас мы начинаем новую инициативу в контексте программы "Цифровые навыки для девочек" и "Базовые жизненные навыки", активно вовлекая в нее девочек. Мы должны смотреть не только на академическое обучение девочек и мальчиков, но и на их социальное, эмоциональное обучение, чтобы они были лучше подготовлены к вступлению во взрослую жизнь. Таким образом, ЮНИСЕФ поддерживает эти направления как в формальном обучении, так и в неформальном обучении на политическом и практическом уровнях.

-Как ЮНИСЕФ продвигает инклюзивное образование в Азербайджане?

-Что мне показалось действительно увлекательным, когда я приехал сюда, так это услышать о том, как здесь развивалось инклюзивное образование. Я посетил одну из первых четырех школ, где при поддержке ЮНИСЕФ в обычных классах начали обучаться дети с ограниченными возможностями. ЮНИСЕФ тесно сотрудничал с руководством школы, учителями и родителями детей, чтобы показать, что на самом деле выгодно открывать двери образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями. Недавно я встречался с министром образования, и он выразил свою твердую приверженность этому вопросу, что я очень ценю. Сначала родители неохотно отдавали своих детей в один класс с детьми с ограниченными возможностями, но теперь все почти наоборот: они понимают ценность того, что их дети учатся в одном классе, потому что это также помогает позитивно формировать социальное поведение и нормы их собственных детей. Моя команда и я с нетерпением ждем возможности помочь стране выйти на новый уровень в этом вопросе.

-Какова позиция ЮНИСЕФ в отношении вакцинации детей от COVID-19?

-Глобальная позиция заключается, прежде всего, в том, чтобы обеспечить полную вакцинацию наиболее уязвимых слоев общества. Сейчас мы уже вступили в эру бустерных доз. Мы находимся в относительно хорошем положении: в Азербайджане имеется достаточное количество доступных вакцин, достигнут большой прогресс, в обществе нет конкуренции за вакцины и их достаточно для всех. Мы также знаем, что некоторые вакцины одобрены для детей в возрасте 12 лет и старше, и ведется постоянная работа по утверждению вакцин для еще более младших возрастов. Учитывая важность не только защиты здоровья, но и снижения передачи инфекции среди населения в Азербайджане, имеет смысл также поощрять вакцинацию детей в возрасте 12 лет и старше. У нас есть доступные вакцины. Нет никаких причин не делать этого. Дети не подвергаются наибольшему риску с точки зрения их здоровья, но они могут быть носителями. Даже не зная об этом, они могут передать болезнь, например, своей бабушке, которая подвергается более высокому риску. Я считаю, что на данный момент хорошо продвигать и облегчать вакцинацию детей в возрасте 12 лет и старше. Имеются очевидные доказательства того, что вакцинация снижает уровень передачи инфекции. Также важно сделать процесс вакцинации своих детей не слишком сложным для их родителей.

-Война оставляет неизлечимый след в сердцах детей, потому что они обычно более чувствительны к происходящему. Поскольку ЮНИСЕФ работает над защитой прав каждого ребенка в Азербайджане, как это будет способствовать защите прав азербайджанских детей -вынужденных переселенцев и обеспечению их безопасного возвращения в свои дома, на освобожденные земли?

-Это, конечно, всегда очень сложный процесс. Из опыта постконфликтной ситуации во всем мире мы знаем, что есть много вещей, которые необходимо сделать, прежде чем даже принять меры по возвращению людей на эти земли - территории должны быть безопасны. Я высоко ценю усилия, которые ANAMA прилагает при поддержке партнеров, чтобы обезопасить Карабах от наземных мин и других взрывных устройств. Также важно вовлекать сообщества в дискуссии о будущем: что можно сделать, чтобы эти территории стали примером безопасной среды для детей не только с точки зрения защиты от взрывных устройств, но и от любого вида риска. Кроме того, мы продолжим нашу работу по просвещению о рисках, связанных со взрывоопасными боеприпасами, потому что существует постоянная необходимость информировать об этом людей, особенно детей. Существует постоянная инициатива ЮНИСЕФ, финансируемая организацией экстренной помощи детям (ECHO) и реализуемая совместно с министерством образования и ANAMA, которая направлена на улучшение понимания того, как сообщество оценивает риски, а затем начинает разрабатывать учебные материалы и подходы к обучению для информирования сообществ. Эта инициатива реализуется через школы, именно учителя в школах объясняют детям все риски. Но необходимо вовлечь в этот процесс сообщество в целом: дети, родители, общественные лидеры - все вместе работают над этим. И, наконец, важно работать над психологическим благополучием детей. Мы знаем, что многие дети и родители получили травмы из-за конфликта. ЮНИСЕФ продолжает оказывать поддержку ряду детей и родителей с помощью служб психосоциальной поддержки.

-Для организации безопасного возвращения необходимо разминировать все освобожденные территории. Планирует ли ЮНИСЕФ внести свой вклад в этот процесс или поощрять другие организации к этому?

-Разминированием, конечно же, руководит АNАМА. Со стороны ООН именно ПРООН оказывает конкретную поддержку разминированию, оказывая очень важную техническую помощь ANAMA. ЮНИСЕФ уделяет особое внимание поддержке просвещения по вопросам риска, связанного с наземными минами и другими взрывоопасными боеприпасами. Разминирование и изучение рисков, связанных с минами, должны идти единым подходом, поэтому сотрудничество и координация имеют важное значение. Очевидно, что мы призываем всех, кто в состоянии оказать финансовую или техническую поддержку разминированию, сделать это, и мы продолжаем искать ресурсы для расширения образования в области рисков, связанных с взрывоопасными боеприпасами.