​Председатель агентства: Армяне присваивают себе даже Деда Мороза...

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Председатель Агентства авторских прав Кямран Иманов прокомментировал попытки присвоения армянами находок, относящихся к истории Азербайджана.

Как сообщает Report, выступая на прошедшем в Баку международном семинаре на тему "Воспользуемся креативными отраслями: Креативность и национальное развитие", К.Иманов сказал, что основываясь на находки, обнаруженные азербайджанскими учеными в Азыхской пещере Физулинского района до оккупации, армяне заявляют, что, якобы, это первоначальный источник армянской культуры.

По словам К.Иманова, ученые Армении пытаются также присвоить обнаруженные на турецко-иранской границе чарыки, которым 5,5 тыс. лет.

К.Иманов добавил, что армяне присваивают себе даже Деда Мороза.