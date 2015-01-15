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    ​Правила республиканских предметных олимпиад изменены

    Джейхун Байрамов: Полуфинал олимпиады планируем провести в марте, а финал в апреле

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ С этого учебного года республиканские предметные олимпиады проводятся по новым правилам.

    Как заявляет Report, об этом сообщил замминистра образования Джейхун Байрамов.

    По его словам, I тур предметной олимпиады завершился несколько дней назад: "На олимпиаде участвовали 22 тыс. учащихся по 8 предметам. Полуфинал олимпиады пройдет в марте, а финал в апреле. В финале по каждому предмету планируется участие 60-ти школьников. Думаю, что трех месяцев будет достаточно для достижения высоких результатов и с точки зрения конкуренции".  

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