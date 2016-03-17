​Повышена зарплата учителей, прошедших диагностическое оценивание знаний и умений

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О повышении заработной платы работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, прошедших диагностическое оценивание знаний и умений".

Как сообщает Report, распоряжение преследует целью усилить социальную защиту работников государственных общеобразовательных учреждений.

С 1 апреля 2016 года в среднем на 10 процентов повышены ежемесячные должностные оклады, установленные в соответствии с распоряжения президента Азербайджанской Республики "О повышении учебной нагрузки и заработной платы работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, прошедших диагностическое оценивание знаний и умений" от 16 января 2015 года №994.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено до 1 апреля 2016 года утвердить схему и размеры должностных окладов, размеры надбавок к должностным окладам работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, прошедших диагностическое оценивание знаний и умений, директоров и заместителей директоров данных учреждений, в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением, в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать президента Азербайджанской Республики, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.