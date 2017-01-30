Посол Мексики побывал в БВШН

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Состоялась встреча ректора Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмара Гасымова с послом Соединенных Штатов Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини и атташе посольства Марио Фернандезом. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

Ректор рассказал об истории Высшей школы, созданной указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, успехах, достигнутых за короткий период времени, деятельности БВШН, организации учебного процесса и условиях, созданных для студентов. Он также проинформировал гостей о международных связях вуза с ведущими зарубежными университетами, крупными компаниями и организациями.

Поблагодарив за теплый прием, посол Родриго Лабардини остановился на перспективах сотрудничества БВШН с высшими учебными заведениями Мексики. Отметив важность развития связей между двумя странами в области образования, он особо подчеркнул актуальность налаживания сотрудничества БВШН с Мексиканским институтом нефти.

На встрече были обсуждены возможности реализации в рамках такого сотрудничества программ обмена студентами, профессорами и преподавателями, проведения совместной научной деятельности, а также организации "Дня Мексики" в БВШН.