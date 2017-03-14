Посол Индонезии выступил в БВШН

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Посол Республики Индонезия в Азербайджане господин Хюснан Бей Фанани побывал в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН), где выступил с презентацией для студентов, преподавателей и сотрудников вуза. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

Приветствовав почетного гостя, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов отметил, что в век глобализации и сближения разных культур Индонезия остается страной, успешно хранящей свои традиции и самобытность.

Поблагодарив ректора БВШН Эльмара Гасымова за возможность еще раз побывать в вузе, посол Индонезии сказал: "Я счастлив работать в Азербайджане – замечательной стране, где живут прекрасные люди, и счастлив вновь встретиться с преподавателями и студентами Бакинской Высшей школы нефти". Он также предоставил краткую информацию о географии Индонезии, богатой истории и культурном наследии ее многонационального народа.

Презентация посла Хюснана Бея Фанани была посвящена становлению Индонезии как самостоятельного государства, обретшего независимость в 1945 году, стремительному экономическому росту страны, успехам, достигнутым в промышленной и банковской сферах, а также в области культуры, образования и международного сотрудничества. Эти успехи, подчеркнул он, основаны на умелом использовании природных ресурсов, в том числе нефти и газа, и привлечении зарубежных инвестиций. Как сообщил посол, Индонезия входит в “Большую двадцатку” государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой, а по темпам роста национального валового дохода уступает только Китаю и Индии. Говоря о международных связях Республики Индонезия, посол, в частности, остановился на участии страны в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), секретариат которой находится в столице Индонезии – Джакарте. Он также подчеркнул, что в Республике Индонезия, где действуют более семи тысяч высших учебных заведений, вопросам образования, поддержки молодежи и вовлечения ее в социально-экономическое развитие страны уделяется особое внимание.

Затем посол Республики Индонезия Хюснан Бей Фанани ответил на вопросы аудитории, а исполнение им в заключение встречи музыкальных композиций на синтезаторе стало для всех приятным сюрпризом.

Во встрече также приняли участие Первый секретарь посольства Анграени Видиастути и сотрудники посольства Астрид Септриана, Емиль Гюльалиев и Алвиано Джулантара.