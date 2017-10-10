Посол Греции побывал в БВШН

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча ректора БВШН Эльмара Гасымова с чрезвычайным и полномочным послом Греческой Республики в Азербайджане Николаосом Канеллосом. Как сообщает Report со ссылкой на БВШН, тепло приветствовав высокого гостя, ректор подробно проинформировал его о становлении, организации учебного процесса, достижениях и международных связях вуза и подчеркнул важность сотрудничества БВШН с транснациональными компаниями, действующими в Азербайджане, и ведущими университетами за рубежом. Он сообщил, что пять студентов четвертого курса Высшей Школы, обучающиеся по специальности "Инженер по автоматизации процессов", в рамках программы Эразмус+ продолжат обучение в течение осеннего семестра 2017-2018 учебного года в Пирейском университете прикладных наук (PUAS) в Афинах. Эльмар Гасымов выразил уверенность в дальнейшем развитии связей двух высших учебных заведений, подписавших в 2016 году договор о сотрудничестве.

Выразив благодарность за теплый прием, посол Греции Николаос Канеллос отметил, что развитие прочных двусторонних связей с Азербайджаном в различных сферах, в том числе в области науки и образования, является одним из приоритетов для Греции.

На встрече были также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе перспективы развития сотрудничества БВШН с университетами Греции, проведение совместных научных исследований и мероприятий, реализация программ обмена преподавателями и студентами.