Подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами образования Азербайджана и Болгарии

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Софии с министром образования и науки Болгарии Красимиром Вылчевым.
Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.
На встрече между сторонами был подписан "Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в области образования между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством образования и науки Республики Болгария".
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