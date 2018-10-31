Подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами образования Азербайджана и Болгарии

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Софии с министром образования и науки Болгарии Красимиром Вылчевым.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.

На встрече между сторонами был подписан "Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в области образования между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством образования и науки Республики Болгария".