Подготовлен проект изменений в закон о государственной службе

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел очередное мероприятие в рамках Твиннингового проекта "Поддержка продолжению реформ в системе государственной службы Азербайджана" (AZ/15/ENP/OT/40), финансируемого Европейским Союзом.

Как сообщает Report, на мероприятии со вступительной речью выступил заместитель председателя Совета директоров ГЭЦ Бахрам Халилов.

Он отметил, что пилотный проект успешно завершен и достигнуты желаемые результаты: "По итогам пилотного проекта разработан проект соответствующих изменений в законодательство о государственной службе".

На встрече также со стороны литовских экспертов и представителей пилотных структур были представлены презентации по итогам пилотного проекта, они представили общую информацию о трудностях, с которыми столкнулись при реализации пилотного проекта.

В конце были даны ответы на вопросы участников мероприятия и проведены обсуждения, связанные с проектом.