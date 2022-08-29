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Подготовка к новому учебному году: сколько стоят школьные принадлежности?

Подготовка к новому учебному году: сколько стоят школьные принадлежности? До начала нового учебного года остаются считанные дни. В магазинах канцтоваров в Баку не протолкнуться, родители покупают школьные принадлежности.
Наука и образование
29 августа 2022 г. 17:42
Подготовка к новому учебному году: сколько стоят школьные принадлежности?

До начала нового учебного года остаются считанные дни. В магазинах канцтоваров в Баку не протолкнуться, родители покупают школьные принадлежности.

Сотрудница Report посетила магазины канцтоваров в столице, чтобы узнать сколько они стоят.

Родители сетуют на рост цен, но продавцы утверждают, что применяют скидки к товарам. Продавец Орхан Эйюбов говорит, что карандаши стоят от 10 гяпиков за штуку, а тетради начинаются от 40 гяпиков.

Он отмечает хороший объем продаж в течение дня: "Цены вполне приемлемые. Карандаши стоят от 10 гяпиков до одного маната. Тетради российского производства на 48 листов стоят 90 гяпиков, а упаковка таких тетрадей из 12 штук - 10,80 маната. Тетради формата А4 стоят в пределах 2,5 - 9 манатов".

Цены на детские термосы зависят от их объема, отмечает продавец: "Они предлагаются по цене от 7 манатов до 26 манатов. Стоимость школьных портфелей варьируется в диапазоне от 25 манатов до 150 манатов".

Продавец другого столичного магазина канцтоваров Аловсат Мустафаев говорит, что цены приемлемые и покупателям предоставляются скидки: "Цена 12-листовой тетради - 40 гяпиков, а 24-листовой - 60 гяпиков. Портфели стоят по-разному, в зависимости от их качества, начинаются от 15 манатов. Простые карандаши стоят 30 гяпиков, ластики - 15-20 гяпиков, обложки для тетрадей и книг - 15-30 гяпиков. Школьный дневник стоит 2-3 маната".

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