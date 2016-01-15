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    Отметят 100-летний юбилей Вели Ахундова

    Глава государства подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея академика Вели Ахундова. 

    Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в мае 2016 года исполняется 100 лет со дня рождения видного ученого и известного общественно-политического деятеля Азербайджана, академика Вели Юсиф оглу Ахундова.

    Работая на протяжении многих лет на самых ответственных должностях в области государственного управления, Вели Ахундов осуществлял заслуживающую одобрения деятельность и как ученый-медик внес вклад в организацию здравоохранения в республике.

    Согласно распоряжению, министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Национальной академией наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею академика Вели Ахундова.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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