Отметят 100-летний юбилей Вели Ахундова

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея академика Вели Ахундова.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в мае 2016 года исполняется 100 лет со дня рождения видного ученого и известного общественно-политического деятеля Азербайджана, академика Вели Юсиф оглу Ахундова.

Работая на протяжении многих лет на самых ответственных должностях в области государственного управления, Вели Ахундов осуществлял заслуживающую одобрения деятельность и как ученый-медик внес вклад в организацию здравоохранения в республике.

Согласно распоряжению, министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Национальной академией наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею академика Вели Ахундова.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.