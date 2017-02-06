Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Определилось здание Бакинского инженерного университета.

Об этом Report сообщил заведующий сектором отдела науки высшего и среднеспециализированного образования министерства образования, исполняющий полномочия ректора БИУ Сульхаддин Гёзалов.

По его словам, административное здание нового вуза будет расположено в прежнем здании Университета "Кавказ", который приостановил деятельность.

С.Гёзалов подчеркнул, что учредитель Университета "Кавказ" - Азербайджанский международный образовательный комплекс обратился к правительству Азербайджана и министерству образования относительно передачи в пользу государства и использования в образовательных целях всего имущества образовательного комплекса, оставшегося после ликвидации университета.

Он напомнил, что был одобрен вариант размещения после зимней сессии всех студентов данного вуза по своей специальности в Бакинском инженерном университете, созданном в статусе государственного университета по распоряжению президента Азербайджанской Республики от 8 ноября 2016 года.