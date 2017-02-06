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    Определилось здание Бакинского инженерного университета

    Зданием нового учебного заведения станет прежнее здание Университета Кавказ

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Определилось здание Бакинского инженерного университета.

    Об этом Report сообщил заведующий сектором отдела науки высшего и среднеспециализированного образования министерства образования, исполняющий полномочия ректора БИУ Сульхаддин Гёзалов. 

    По его словам, административное здание нового вуза будет расположено в прежнем здании Университета "Кавказ", который приостановил деятельность. 

    С.Гёзалов подчеркнул, что учредитель Университета "Кавказ" - Азербайджанский международный образовательный комплекс обратился к правительству Азербайджана и министерству образования относительно передачи в пользу государства и использования в образовательных целях всего имущества образовательного комплекса, оставшегося после ликвидации университета. 

    Он напомнил, что был одобрен вариант размещения после зимней сессии всех студентов данного вуза по своей специальности в Бакинском инженерном университете, созданном в статусе государственного университета по распоряжению президента Азербайджанской Республики от 8 ноября 2016 года.

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