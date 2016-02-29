​Омбудсмен: Детсады необходимо вернуть в подчинение министерства образования

"Средние школы должны финансироваться из бюджета министерства"

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ "Было бы целесообразней вернуть дошкольные учреждения в подчинение министерства образования и обеспечить финансирование как детсадов, так и средних школ из бюджета министерства".

Как сообщает Report, предложение нашло свое отражение в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2015 год "О состоянии по защите и обеспечению прав и свобод человека в Азербайджане".

В докладе отмечается, что количество мест в детских садах в значительной степени уступает числу проживающих на соответствующей территории, в городах и районах детей дошкольного возраста: "В то же время, задаваемые 6-летним детям при приеме в I класс тестовые вопросы по логике довольно сложные, что также противоречит реальному уровню мышления большинства детей данного возраста и, зачастую, вынуждает многих родителей нанимать репетиторов для подготовки своих детей в школу и способствует дополнительным затратам".

Основные причины этого связаны с недостаточностью дошкольных учреждений, способствующих развитию интеллекта и правильного мышления детей, несоответствием уровня профессионализма воспитателей нынешним требованиям и пр.

В докладе отмечается, что раскол процесса подготовки в начальные классы между дошкольными учреждениями и подготовительными группами в школах может вызвать серьезные последствия при подготовке ребенка к школе.

"Достигнутые в процессе образования знания и навыки, а также моральные и этические нормы и ценности создают необходимые условия для того, чтобы каждый получающий образование человек смог стать достойным членом общества. Важным средством на пути повышения уровня образования могут служить правильная организация учебного процесса, выполнение руководством учебных заведений возложенных на них обязанностей. Кроме того, необходимо усилить меры для пресечения физического, морального насилия по отношению к школьникам и грубого обращения с ними".

Отметим, что ежегодный доклад будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса 4 марта.