Официальное заявление о возобновлении занятий в V-IX классах

"Решение о возобновлении занятий в V-IX классах будет принято с учетом текущей ситуации".
Об этом сегодня на вебинаре заявила начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева, сообщает Report.
По ее словам, с 1 февраля обучение в школе для учащихся начальных классов и дошкольных групп будет частично возобновлено:
"С 1 февраля мы снова введем гибридную форму обучения. С возобновлением обучения вступает в силу ранее принятое решение Кабинета министров. Обучение будет организовано на основе этого решения. Школы, учителя готовы к организации обучения".