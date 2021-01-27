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Официальное заявление о возобновлении занятий в V-IX классах

Официальное заявление о возобновлении занятий в V-IX классах "Решение о возобновлении занятий в V-IX классах будет принято с учетом текущей ситуации"
Наука и образование
27 января 2021 г. 12:07
Официальное заявление о возобновлении занятий в V-IX классах
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"Решение о возобновлении занятий в V-IX классах будет принято с учетом текущей ситуации".

Об этом сегодня на вебинаре заявила начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева, сообщает Report.

По ее словам, с 1 февраля обучение в школе для учащихся начальных классов и дошкольных групп будет частично возобновлено:

"С 1 февраля мы снова введем гибридную форму обучения. С возобновлением обучения вступает в силу ранее принятое решение Кабинета министров. Обучение будет организовано на основе этого решения. Школы, учителя готовы к организации обучения".

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