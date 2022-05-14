Объявлены результаты онлайн-этапа второго конкурса Yüksеliş

Объявлены результаты онлайн-этапа конкурса Yükseliş (Возрождение).

Объявлены результаты онлайн-этапа конкурса Yükseliş (Возрождение).

Как сообщает Report, из 6 041 кандидата, принявшего участие во втором туре онлайн-этапа, 1 202 получили право участвовать в следующем этапе (очный этап).

Как сообщалось ранее, тестовые вопросы оценивались по T-шкале, применяемой во многих международных системах для обеспечения справедливой конкуренции. T-шкала проверена службой тестирования в области образования и используется во многих международных экзаменах (Toefl, GMAT, SAT и т. д.).).

20 победителей конкурса Yüksеliş в течение года будут иметь возможность получить персональное профориентационное консультирование руководителей - топ-менеджеров крупных компаний и руководителей госструктур, они будут включены в резервный банк кадров и будут иметь возможность получить денежное вознаграждение в размере 20 000 манатов.

Напомним, что конкурс был учрежден Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также для формирования в стране резервного банка кадров.