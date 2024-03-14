Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля

Прием документов для участия в "Государственной программе обучения молодежи в вузах зарубежных стран на 2022-2026 годы" продолжается продолжится до 15 июня, этап собеседований начнется в первых числах апреля.

Прием документов для участия в "Государственной программе обучения молодежи в вузах зарубежных стран на 2022-2026 годы" продолжится до 15 июня, этап собеседований начнется в первых числах апреля.

Как сообщает Report, об этом заявила глава группы управления госпрограммой Туран Топалова в прямом эфире на странице Министерства науки и образования в Facebook.

Топалова напомнила, что прием документов для участия в программе на 2024/25 учебные годы стартовал первого марта.

"В течение 30 дней подавшие документы студенты получают ответ. Те студенты, чьи заявки будут одобрены, получат приглашение на этап собеседования. Прием документов продолжится до 15 июня, а этап собеседований начнется в первых числах апреля", - сказала Топалова.

Она подчеркнула, что программа охватывает лишь степени бакалавра и магистра: "Есть определенные квоты, ежегодно выделяется до 400 мест, из которых 80 на степень бакалавра, 320 – на магистра. В целом до 2026 года в программе смогут принять участие до 2 тыс. студентов".