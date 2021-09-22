Обнародованы требования к работе школьных столовых и буфетов

Кабинет министров Азербайджана принял постановление в связи с требованиями к столовым (буфетам) в учебных заведениях.

Кабинет министров Азербайджана принял постановление в связи с требованиями к столовым (буфетам) в учебных заведениях.

Как сообщает Report, согласно постановлению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, у входов в столовую (буфет) должны быть средства дезинфекции рук; необходимо создать условия для того, чтобы ученики имели возможность помыть руки с мылом до и после еды; предметы, предназначенные для общего пользования, после использования должны быть тщательно вымыты с использованием моющего средства и должны храниться в чистых условиях до следующего использования;

работник столовой должен соблюдать правила личной гигиены, носить перчатки и медицинскую маску;

места очередности в столовой должны быть разделены метками на полу;

расстояние между столами в столовой должно быть не менее 2 метров, а расстояние между стульями - не менее 1 метра (за исключением интернатов и других образовательных учреждений, где ночуют дети);

ученикам предоставляется поочередное (по графику) пользование столовой (буфетом).