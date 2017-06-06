Обнародованы результаты второго этапа вступительных экзаменов в магистратуру

© Report

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты второго этапа вступительных экзаменов в магистратуру вузов Азербайджана и НАНА на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, бакалавры могут ознакомиться с результатами экзамена на сайте ГЭЦ http://eservices.dim.gov.az/netmag2 .

Информацию о результатах экзамена можно также получить, направив по мобильным операторам (Azercell, Bakcell, Nar) "рабочий номер" бакалавра на номер 7727.

На экзамене присутствовали 9503 бакалавра. Девятнадцать человек не явились на экзамен. Согласно результатам проведенного в два этапа экзамена, максимальный результат составил 146 баллов.

Удовлетворившие условия конкурса бакалавры с 9-го по 19-ое июня через интернет должны выбрать специальность. К конкурсу будут допущены лишь бакалавры, подтвердившие выбор специальности.

Отметим, что для рассмотрения обращений бакалавров в связи со вторым этапом экзамена создана Апелляционная комиссия, которая действует по адресу: город Баку, Насиминский район, ул.А.Саламзаде, 28 (здание Бакинского Азиатского университета). Бакалавры могут обращаться в Апелляционную комиссию 7-8 июня 2017 года с 10:00 до 17:00, предъявив оригинал или копию документа, удостоверяющего личность.