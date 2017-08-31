Обнародованы результаты приема на вакантные места в колледжи

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр объявил результаты конкурса по приему на вакантные места средних специальных учебных заведений на базе общего образования (9 классов) на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, абитуриенты могут ознакомиться с результатами на интернет-странице ГЭЦ или, отправив со всех мобильных операторов рабочие номера на номер 7727.

В центре сообщили, что 2374 абитуриента направили заявки для участия в конкурсе на 3157 вакантных мест. Из них 1701 был принят в ссузы.

Список принятых абитуриентов и сформированный в результате конкурса проходной балл будут изданы в спецвыпуске журнала "Абитуриент" 1 сентября.

Зачисленные в ссузы абитуриенты должны с 6-го по 13-ое сентября (с 9:00 по 17:00) пройти регистрацию и представить документы в учебные заведения, куда поступили.

Непрохождение регистрации в установленный срок будет расценено как отказ абитуриента от размещения по соответствующей специальности и приказ о его зачислении не будет отправлен в ссуз.