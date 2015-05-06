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    Обнародованы результаты испытательных экзаменов

    В IV группе один абитуриент набрал 700 баллов

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты прошедших 3 мая испытательных экзаменов.

    Как сообщили Report в ГКПС, 3181 из 49 994 прошедших регистрацию для участия в испытательных экзаменах абитуриентов не явились на экзамен.

    Результаты экзаменов 11 абитуриентов были ликвидированы в связи с нарушениями правил.

    Таким образом, на интернет-странице ГКПС размещены результаты испытательных экзаменов 46 802 абитуриентов.

    В IV группе один абитуриент показал самый высокий результат - 700 баллов.

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