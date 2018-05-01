Обнародованы результаты испытательного экзамена

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты испытательного экзамена, состоявшегося 29 апреля.

Как сообщили Report в центре, каждый абитуриент, посетив сайт ГЭЦ, может ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответов.

Абитуриенты также могут узнать свои результаты, направив код работы на номер 7727, одинаковый для всех операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar).

Сообщается, что из прошедших регистрацию 23124 абитуриентов 264 человек не явились на экзамен. Двое абитуриентов были выведены из экзаменационного зала за действия, идущие вразрез с правилами проведения экзамена.

Желающие участвовать в испытательном экзамене, должны пройти регистрацию в качестве нового пользователя на испытательной странице eservices.dim.gov.az/, приобретя платежную карту "Испытательный экзамен", войдя в раздел "Приобретение платежной карты для испытательного экзамена" "Личного кабинета" на сайте ekabinet.dim.gov.az.

Зарегистрированные пользователи могут в любое время приобрести новую карту оплаты и пополнить баланс своего счета. Пользователи могут записать на испытательный экзамен любого человека, пользуясь средствами на балансе.