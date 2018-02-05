Обнародованы результаты испытательного экзамена, прошедшего по I этапу вступительного экзамена в магистратуру

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты испытательного экзамена, прошедшего 4 февраля по I этапу вступительного экзамена в магистратуру.

Как сообщили Report в центре, каждый участник экзамена может на сайте ГЭЦ ознакомиться с результатами и графическим изображением ответной карты.

С результатами экзамена бакалавры также могут ознакомиться, отправив рабочий номер на номер 7727 посредством мобильного телефона.

25 из прошедших регистрацию для участия на испытательном экзамене 1307 человек не явились на экзамен. Результаты 1282 человек уже размещены на портале ГЭЦ.