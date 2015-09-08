​Обнародованы причины закрытия Бакинского университета Азия

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы причины приостановки деятельности Бакинского университета Азия. Как сообщила Report проректор по учебным вопросам университета Рагиля Нагиева, вуз на время приостановил деятельность.

По ее словам, вполне возможно, что в следующем учебном году деятельность университета будет восстановлена и вуз вновь распахнет двери перед студентами: "Серьезной причины для приостановки деятельности учебного заведения нет и это - временно принятый шаг. В следующем году мы можем обратиться в министерство образования и продолжить деятельность".

Как заявила проректор, в настоящее время в вузе в целом насчитывается 270 студентов: "Все студенты продолжат обучение в других университетах".

По словам Р.Нагиевой, в последние годы численность обучающихся в вузе студентов сократилась, в результате чего возникли некоторые трудности.

Напомним, что обратившись в министерство образования Бакинский университет Азия заявил о решении Научного совета вуза о временной приостановке деятельности и размещении студентов в другие высшие учебные заведения.

Минобразования удовлетворило просьбу Бакинского университета Азия и дало согласие на продолжение учебы 270-ти студентами вуза по 8 специальностям в других университетах. Процесс размещения студентов в соответствующие вузы будет осуществлен в централизованном порядке и завершен до 10-го сентября.