​Обнародованы предварительные результаты мониторинга веб-сайтов научных учреждений и организаций НАНА

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Завершился мониторинг научных учреждений и организаций Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом Report сообщил академический секретарь НАНА, директор Института информационных технологий, академик Расим Алигулиев.

За это время был произведен мониторинг веб-сайтов всех научных учреждений, включая официальный портал Академии наук (sciense.gov.az): "Мониторинг прошел по комплексным требованиям относительно дизайна веб-сайтов, технологических возможностей, информационного обеспечения, актуальности информации и т.п. В соответствии с итогами полученных результатов будут приняты соответствующие шаги".

По словам директора, предварительные сведения уже собраны: "В настоящее время производится анализ результатов. Мониторинг завершится до конца сентября, а результаты будут представлены руководству Академии наук и в Президиум".

Касаясь предварительных результатов мониторинга, академик заявил, что некоторые сайты Академии наук не входят в доменную зону "gov.az": "Веб-сайты Академии наук должны действовать в соответствии с применяемыми к госучреждениям стандартами и все сайты должны соответствовать требованиям домена "gov.az" .

Расим Алигулиев отметил, что в некоторых случаях информационное обеспечение сайтов не полностью удовлетворяет общественность: "Мы желаем более лучшего освещения научной деятельности, хотим, чтобы материалы представлялись не только на азербайджанском, но и на других языках, чтобы их можно было доводить до внимания мировой общественности".

Академик также отметил, что в некоторых случаях веб-ресурсы не отвечают требованиям информационной безопасности: "Для эксплуатации веб-сайтов и обеспечения их необходимыми материалами требуются научные журналисты, обладающие знаниями нового поколения социальных медиа".

Отметим, что по решению Президиума НАНА к мониторингу официальных веб-сайтов Академии наук приступили в июле. Мониторинги проводятся в целях оказания поддержки и помощи.