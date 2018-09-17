Обнародовано время прихода в Азербайджан осени

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Названо время прихода в этом году в Азербайджан осени.

Как сообщил Report замдиректора по научной работе Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, осень на территории страны наступит 23 сентября в 05:54 по бакинскому времени: "Зима вступит в свои права 22 декабря в 02:22 по бакинскому времени".

По его словам, 23 сентября наступит осеннее равноденствие: "Начиная с этого дня ночи будут удлиняться, а дни укорачиваться. Солнце из северного полушария переходит в южное. После этой даты в южном полушарии наступает летний сезон".

По словам представителя обсерватории, ночи будут удлиняться до 22 декабря, в этот день будет самая длинная ночь в году.