Обнародовано число наблюдателей на экзаменах Государственного экзаменационного центра в следующем году

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) завершил процесс внесения сведений о лицах, которые в качестве наблюдателей будут участвовать на экзаменах в следующем году, в систему "Электронной регистрации наблюдателей".

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

В систему внесены данные о 14 817 учителях - наблюдателях из различных институтов Национальной академии наук Азербайджана и 2076 средних образовательных учреждений страны. 1508 из них будут участвовать на тестовых экзаменах впервые.