Обнародовано число кандидатов на избрание действительным членом и членом-корреспондентом Отделения гуманитарных наук НАНА

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Состоялось общее заседание Отделения гуманитарных наук Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие председатель Экспертной комиссии ОГН по выборам действительных членов и членов-корреспондентов НАНА, академик Камал Абдуллаев, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли, члены отделения, руководители научных учреждений и ученые, кандидатура которых была зарегистрирована для участия на выборах.

Открыв заседание вступительным словом, академик-секретарь отделения, академик Теймур Керимли ознакомил присутствующих с вопросами, стоящими на повестке дня.

Теймур Керимли отметил, что мероприятие посвящено обсуждению научной деятельности ученых, кандидатура которых была зарегистрирована для участия на выборах действительных членов и членов-корреспондентов НАНА по отделению. Академик подчеркнул, что по специальности "Литературоведение" предусмотрены 2 вакантных места действительного члена и члена-корреспондента, по специальности "Искусствоведение" – 2 вакантных места действительного члена и члена-корреспондента, по специальности "Языкознание" – 1 вакантное место члена-корреспондента, по специальности "Фольклороведение" – 1 вакантное место действительного члена. Академик-секретарь сообщил, что в целом были зарегистрированы 5 кандидатов на избрание действительным членом и 31 кандидат – на избрание членом-корреспондентом.

В своем выступлении на мероприятии академик Камал Абдуллаев отметил, что целью заседания является ознакомление с научной деятельностью ученых, кандидатура которых была зарегистрирована, и пожелал успехов всем кандидатам.

Затем кандидаты подробно рассказали о своей деятельности, полученных достижениях и вкладе в развитие отечественной науки. Вокруг презентаций состоялись дискуссии, были озвучены ответы на вопросы.