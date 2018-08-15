Обнародовано число групп дошкольного образования, которые будут действовать в Азербайджане

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнародовано количество групп дошкольной подготовки, которые будут действовать при общеобразовательных школах в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Нафталане, а также в Абшеронском, Евлахском и Самухском районах.

Как сообщает Report, завсектором информационного обеспечения Управления образования города Баку, в столице прогнозируется организовать 940 подобных групп, а в регионах – 630.

В целом, ожидается функционирование 1570 групп: "В этом учебном году планируется привлечь посредством электронных систем в группы дошкольного образования около 41 тыс. детей".

Отметим, что онлайн-регистрация обращений будет вестись с 15 августа по 25 сентября.