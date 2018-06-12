Обнародовано число бакинских школ с высокой плотностью учащихся

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Управление образования г.Баку прокомментировало высокую плотность учеников, наблюдаемую в столичных школах.

Как сообщает Report, заведующая управлением Махаббат Велиева сказала, что только в 10% школ, находящихся в ведомстве Управления, наблюдается плотность.

"По нашему мнению, это 31 школа. Мы полагаем, что на некоторых территориях эта проблема будет устранена за счет новых построенных школ. К 2018-2019 учебному году 75% детей в Баку будут привлечены к дошкольному образованию".

Заведующая управлением добавила, что в ближайшее время будет невозможно устранить плотность учащихся:

"Причина этого в наличии плотности в некоторых школах и работе школ в две смены. В целом, применение территориального принципа при приеме учеников в первые классы во многих случаях создает условия для устранения плотности учеников. Потому что порой родители минуют школы поблизости и обращаются для определения ребенка в желаемую школу. Наше отношение к этому такое, что к образованию сначала должны привлекаться дети, проживающие на территории, в случае вакантных мест с учетом желания родителей их детей также можно определить в школу".