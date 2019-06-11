В Азербайджане обнародованы результаты проведенных 9 июня выпускных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 июня провёл второй этап выпускных экзаменов для учащихся девятых классов средних общеобразовательных учреждений Гянджи, Лянкярана, Нафталана, Шеки, Сумгайыта, Абшеронского, Агдамского, Агсуинского, Астаринского, Бардинского, Билясуварского, Дашкесанского, Геранбойского, Гейгельского, Имишлинского, Кюрдемирского, Огузского, Габалинского, Саатлинского, Сабирабадского, Шабранского, Шамахинского, Самухского, Тертерского, Хачмазского, Евлахского и Зардабского районов.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, результаты экзаменов размещены на сайте ГЭЦ.

Указав индивидуальный рабочий номер и серию удостоверения личности, можно ознакомиться с результатами своих ответов.

Результаты экзаменов также можно получить, отправив рабочий номер на короткий номер 7727 мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar.

Отметим, что на экзамене ожидалось участие 40234 человек, 788 учащихся не пришли на экзамен. За нарушения правил проведения экзаменов 8 человек были отстранены от участия в них.