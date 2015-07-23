Обнародована сумма вознаграждения для азербайджанских спортсменов и их тренеров на XXVIII Всемирной летней Универсиаде студентов

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении вознаграждения за высокие результаты для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров на проводимой в городе Кванджу Южной Кореи XXVIII Всемирной летней Универсиаде студентов.

Как сообщает Report, распоряжением сумма вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики, показавших высокие результаты на проводимой в городе Кванджу Южной Кореи XXVIII Всемирной летней Универсиаде студентов, и их тренеров установлена в следующем порядке:

Каждому спортсмену, занявшему первое место, - 50 тысяч манатов, его тренеру – 25 тысяч манатов;

Каждому спортсмену, занявшему второе место, - 30 тысяч манатов, его тренеру – 15 тысяч манатов;

Каждому спортсмену, занявшему третье место, - 20 тысяч манатов, его тренеру – 10 тысяч манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.