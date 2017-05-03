Объявлены результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты прошедших 30 апреля вступительных экзаменов в вузы по II и III группам специальностей.

Как сообщили Report из структуры, участвовавшие в экзамене абитуриенты могут ознакомиться с результатами и графическим изображением "карты ответов", зайдя на сайт ГЭЦ.

Информацию о результатах экзамена абитуриенты также могут узнать, отправив с мобильного номера Azercell свой "рабочий номер" на номер 7727.

706 из подавших документы 35 433 абитуриентов не явились на экзамен. 17 человек были выведены с экзамена из-за нарушения экзаменационных правил. Их результаты аннулированы.

По II группе специальностей 2 абитуриента набрали максимальные 700 баллов. Один из них выпускник школы-лицея №3 города Агджабеди, а другой – выпускник Бакинского турецкого лицея.

По III группе специальностей, ответив на все вопросы, 700 баллов набрал выпускник лицея имени Зарифы Алиевой в городе Баку.