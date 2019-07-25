Новые директоры в институты НАНА будут избраны в сентябре

В сентябре состоятся выборы на должность директоров в 17 институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), где срок полномочий директоров истек.

Об этом Report сказал академик-секретарь НАНА, руководитель Управления науки и образования Аппарата президиума НАНА Аминага Садыгов.

По его словам, научные советы соответствующих институтов НАНА выдвинули кандидатуры на должности директоров: "На очередном этапе в соответствующих отделениях будут проведены выборы директоров. На общем собрании научного отделения директоры будут избраны на срок 5 лет путем тайного голосования. По завершении этой процедуры вопрос утверждения новых директоров будет поднят и утверждён на одном из заседаний Президиума НАНА. Так, произойдет назначение новых директоров. Проведение собрания Президиума ожидается в сентябре".

Отметим, что по 6 отделениям НАНА в 17 институтах у директоров истек срок полномочий.