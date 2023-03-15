Названы даты праздничных каникул в школах

Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров ”Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2023 год", в образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей, последним рабочим днем на этой неделе считается 17 марта, а перв

Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров ”Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2023 год", в образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей, последним учебным днем на этой неделе считается 17 марта, а первым после праздников - 27 марта.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

В образовательных учреждениях с шестидневной рабочей неделей последним учебным днем на этой неделе считается 18 марта, а первым после праздников- 25 марта.

Это решение распространяется и на дошкольные подготовительные группы общеобразовательных учреждений.