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Названа дата экзаменов по приему на должности в бакинские школы

Названа дата экзаменов по приему на должности в бакинские школы Управление образования города Баку проведет 24-25 июня 2021 года второй этап экзаменов по приему на должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, организатора внешкольной и внеклассной работы с детьми в подведомственных общеобразователь
Наука и образование
21 июня 2021 г. 11:56
Названа дата экзаменов по приему на должности в бакинские школы

Управление образования города Баку проведет 24-25 июня 2021 года второй этап экзаменов по приему на должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, организатора внешкольной и внеклассной работы с детьми в подведомственных общеобразовательных учреждениях.

Как сообщили Report в Управлении, экзамены состоятся в здании школы-лицея №220 (Низаминский район, ул.Эльшана Сулейманова, 120 А, около станции метро "Нефтчиляр").

1 146 желающих устроиться на указанные должности прошли регистрацию на портале http://musabiqe.baku.edu.az/. Из них участие в тестовом экзамене 778 кандидатов было признано возможным.

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Версия на азербайджанском языке Bakı məktəblərində işə qəbul üzrə imtahanın vaxtı bəlli olub

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