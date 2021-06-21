Названа дата экзаменов по приему на должности в бакинские школы

Управление образования города Баку проведет 24-25 июня 2021 года второй этап экзаменов по приему на должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, организатора внешкольной и внеклассной работы с детьми в подведомственных общеобразователь

Управление образования города Баку проведет 24-25 июня 2021 года второй этап экзаменов по приему на должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, организатора внешкольной и внеклассной работы с детьми в подведомственных общеобразовательных учреждениях.

Как сообщили Report в Управлении, экзамены состоятся в здании школы-лицея №220 (Низаминский район, ул.Эльшана Сулейманова, 120 А, около станции метро "Нефтчиляр").