Назван способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

Ученые Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL)Бостонского университетаво время совместных с компанией Signify исследования выявили эффективный метод инактивации коронавируса SARS-CoV-2.

Ученые Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета во время совместных с компанией Signify исследования выявили эффективный метод инактивации коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в рамках исследования ученые под руководством доктора Энтони Гриффитса провели эксперимент: они обрабатывали загрязненный вирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения. Затем они оценили скорость инактивации вируса.

Выяснилось, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.